На фестиваль "Золото Сибири" в Ялуторовске приедут более 300 танцоров старшего поколения

| Фото: vk.com/ano_tochka | Фото: vk.com/ano_tochka

Первый фестиваль "Золото Сибири" соберет в Ялуторовске более 300 танцоров старшего поколения из разных населенных пунктов 30 ноября. Эксперты поделятся с участниками секретами хореографического искусства, выберут лучших, наградят заслуженными наградами, сообщает АНО ДПО "Точка".

Участниками фестиваля станут танцоры из Кургана, Тюмени, Голышманово, Упорово, Ишима, Тобольска, Киева, Колесниково, Новой Заимки, Заводоуковска и, конечно, Ялуторовска.

"Этот фестиваль — уникальная возможность для старшего поколения не только продемонстрировать свои способности, но и почерпнуть вдохновение от ярких выступлений танцевальных коллективов, чье мастерство и опыт не оставят равнодушными никого. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к этому праздничному событию, где вы сможете не только насладиться прекрасными выступлениями, но и получить новые знания и знакомства", - рассказали организаторы.

Событие пройдет в КДЦ Юбилейный (Ялуторовск, ул. Ленина, 48), начало - в 13 часов.

Вход свободный.

Фестиваль "Золото Сибири" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.