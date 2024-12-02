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Минцифры РФ: ИТ-отсрочка продолжит действовать

Общество, 16:27 02 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ИТ-отсрочка в России продолжит действовать. Информация в СМИ о том, что в скором времени будет отменена отсрочка для сотрудников отрасли не соответствует действительности, сообщает Минцифры РФ.

"Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идёт о перечне условий, при которых организация признаётся обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников", - отметили в ведомстве.

Никаких специальных изменений для ИТ-отрасли нет, уже оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям.

До конца декабря ИТ-компании страны получат обновлённые условия оформления брони.

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# информационные технологии , Минцифры , отсрочка

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