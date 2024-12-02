  • 2 декабря 20242.12.2024понедельник
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Парикмахерскую открыла в селе жительница Нижнетавдинского района

Экономика, 14:59 02 декабря 2024

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Предприниматель Галина Никитина открыла парикмахерскую в с. Березово Нижнетавдинского района. Стартовые 192 тыс. рублей она получила от центра занятости населения, сообщает администрация муниципального образования.

"Сначала подстригала своих родных и друзей, потом стали приходить соседи. Поняла, что хочу этим заниматься. Узнала, что от центра занятости населения есть программа, где они предлагают единовременную финансовую поддержку в размере 192 тысяч рублей на открытие собственного дела и решила этим воспользоваться", — рассказала собственница бизнеса.

Нижнетавдинское представительство центра "Мой бизнес" помогли предпринимательнице оформить самозанятость и бесплатно получить готовую бизнес-модель "Салон красоты", запустить свое дело.

Галина Никитина в следующем году планирует нанять мастеров по бровям, наращиванию ресниц, макияжу.

Подробней о бизнес-моделях здесь.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на сайте мойбизнес-72.рф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Мой бизнес , поддержка , сельские предприниматели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 02.12.2024Тюменская область входит в десятку регионов с высокой зарплатой вахтовиков
15:54 02.12.2024Четыре дома более чем на 300 квартир в каждом строят девелоперы в Тюмени
15:43 02.12.2024План по вводу жилья в Тюменском районе перевыполнили на 18 %
15:21 02.12.2024О задолженности по налогам тюменцы могут узнать в мобильных офисах