Парикмахерскую открыла в селе жительница Нижнетавдинского района

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Предприниматель Галина Никитина открыла парикмахерскую в с. Березово Нижнетавдинского района. Стартовые 192 тыс. рублей она получила от центра занятости населения, сообщает администрация муниципального образования.

"Сначала подстригала своих родных и друзей, потом стали приходить соседи. Поняла, что хочу этим заниматься. Узнала, что от центра занятости населения есть программа, где они предлагают единовременную финансовую поддержку в размере 192 тысяч рублей на открытие собственного дела и решила этим воспользоваться", — рассказала собственница бизнеса.

Нижнетавдинское представительство центра "Мой бизнес" помогли предпринимательнице оформить самозанятость и бесплатно получить готовую бизнес-модель "Салон красоты", запустить свое дело.

Галина Никитина в следующем году планирует нанять мастеров по бровям, наращиванию ресниц, макияжу.

Подробней о бизнес-моделях здесь.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на сайте мойбизнес-72.рф.