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Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Главный фактор безопасности на дорогах назвал губернатор Тюменской области

Губернатор, 19:39 03 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сознательность водителей и пешеходов, ответственное отношение к правилам движения – это главный фактор, от которого зависит безопасность на дорогах. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях по данным на 1 декабря 2024 года уменьшилось в Тюменской области на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Тенденция положительная, но расслабляться не стоит – задача по снижению аварийности на дорогах и сбережению человеческих жизней остается актуальной. Особенно в зимних условиях и в дни новогодних праздников", - подчеркнул глава региона на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Руководители дорожно-эксплуатационных организаций доложили о подготовке к работе в зимний период. Создан необходимый запас противогололедных материалов, подготовлена к использованию дорожная техника. Дополнительные меры для обеспечения безопасности движения примет областная Госавтоинспекция.

В тех случаях, когда аварий избежать не удастся, на помощь пострадавшим придут спасатели МЧС России и медики, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , дорожная безопасность

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