Участники из Конго, Вьетнама и Ташкента приедут на "Димитриевскую субботу" в Тюмень

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Международный молодежный конкурс "Димитриевская суббота" пройдет в рамках одноименного фестиваля в Тюмени с 7 по 9 декабря. Площадками для его проведения станут Дворец творчества и спорта "Пионер" и ДК "Нефтяник", сообщает пресс-служба центра "Аванпост".

За звание лауреатов приедут побороться вокалисты и музыкальные группы из регионов России и зарубежья. На одной сцене встретятся участники из Югры и Ямала, Кемеровской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской и Воронежской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, ЛНР и ДНР, Ташкента, Республики Конго, Вьетнама и других городов и стран. Всего выступят более 100 конкурсантов.

Участники покажут свои таланты в номинациях: "Исполнители песен от 14 до 17 лет", "Исполнители песен от 18 до 35 лет", "Вокальные ансамбли от 14 до 17 лет", "Вокальные ансамбли от 18 до 35 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли от 14 до 17 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли от 18 до 35 лет", "Авторы-исполнители", "Лучший видеоклип на авторскую песню". В спецноминациях "Исполнитель" и "Вокальный коллектив" выступят участники вооруженных конфликтов.

Торжественное открытие конкурса в первый день начнется во Дворце "Пионер" в 17 часов, после чего стартуют конкурсные прослушивания, которые продлятся до 8 декабря. Оценивать участников будет компетентное жюри из Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга.

Завершатся конкурсные испытания 9 декабря, в День Героев Отечества. На сцене Дворца культуры "Нефтяник" наградят лауреатов и степендиантов, а лучшие выступят на завершающем гала-концерте.