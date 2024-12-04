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Плановый ремонт провели в тюменском клиническом фтизиопульмонологическом центре

Общество, 18:38 04 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Плановый ремонт провели в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре. В учреждении обновлен палатный фонд отделения для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, пишет информационный центр правительства региона.

Также произведена частичная замена сантехники, подоконников, специалисты стабилизировали и утеплили окна, обновили все режимные кабинеты: процедурные, постовые, манипуляционные.

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"Я считаю, что у нас прошел полномасштабный ремонт. Нам провели интернет в те кабинеты, где его не было, заменили потолок, убрали старые пластиковые конструкции. У нас теперь сформирована комфортная обстановка для приема пациентов", - сказала заведующая отделением для больных туберкулёзом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией Лилия Щипунова.

На территории отделения также обустроена комната для досуга, где можно проводить профилактические лекции, общаться, обсуждать фильмы, играть в настольные игры, взять книгу для чтения.

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