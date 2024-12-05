Александр Моор: задача Тюменской области – гибко и грамотно реагировать на вызовы

| Фото: тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Задача Тюменской области – гибко и грамотно реагировать на вызовы. Надо четко осознавать, что не стоит ждать помощи.

Об этом глава региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале по итогам Губернаторских чтений.

"Сегодня у нас большой нефтегазовый день. С утра Технологический саммит TNF, вечером очередные Губернаторские чтения, где мы обсудили перспективы развития российской нефтегазовой отрасли. От положения дел в отечественном нефтегазовом комплексе во многом зависят перспективы развития нашей региональной экономики, а значит – благополучие тюменцев", - сказал он.

С докладом "Будущее российских нефтегазовых рынков и индустрий: адаптация к новым вызовам" выступил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Губернатор отметил, что предоставленный спикером материал интересный, много пищи для размышлений.

"Есть две новости – хорошая и не очень. Начну с последней. Добыча нефти в России, по мнению эксперта, до 2026 года расти не будет, а цены на нее несколько снизятся. Хорошая же новость в том, что российские нефтегазовые компании успешно перестроились на восточные рынки и сохраняют устойчивость. Соответственно, такая важная для нашего региона отрасль, как нефтегазовый сервис, имеет возможности для стабильного роста, особенно по таким направлениям, как бурение и обслуживание скважин", - пояснил он.

Кроме этого, Александр Моор заметил, что сейчас есть есть уверенные перспективы увеличения производства полимеров, в том числе – на экспорт. Это тоже очень важно для Тюменской области, так как Тобольская промышленная площадка компании СИБУР – один из основных драйверов тюменского экономического роста.

"Западная Сибирь – базовый ресурсный регион России. Я уверен, что нам все по плечу и по уму. Значит, работаем дальше", - подчеркнул глава Тюменской области.