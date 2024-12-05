На Сибирском фестивале тюменского ковра пройдут три показа моды

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Три показа моды пройдут на Сибирском фестивале тюменского ковра на пешеходной улице Дзержинского 7 декабря.

Как рассказала режиссер фестиваля Полина Захарова, коллекции представят абсолютно разные дизайнеры областной столицы. Основатель бренда "Твид&Ко" Ирина Смердова сделала коллаборацию с мастерской "Тюменский махровый ковер". Диана Шимановская продемонстрирует, как элементы ковра могут быть использованы в вязаных изделиях. Анна Овеян и Мария Лямзина привезут на фестиваль кожаные изделия с тематическими элементами.

Также на фестивале будет конкурсная интерактивная программа от ведущего с розыгрышем подарков от "Сибирской ковровой фабрики".

"Мы хотим привлечь семьи, представителей разных поколений. За тюменским ковроткачеством стоит большой труд и много семейных историй. Знания передавались от бабушек дочерям и внукам. Ярким примером служит руководитель мастерской тюменского махрового ковра Наталья Денисова - она потомственная ковровщица в четвертом поколении. В прошлом году мы получили от тюменцев много подобных историй, люди рассказали, что они хранят у себя ковры, передают по наследству. Мы хотим, чтобы семьи задумались о своих ценностях", — поделилась Полина Захарова.

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев подчеркнул, что нотка семьи на фестивале — самая главная. По его словам, важно не просто прийти и посмотреть, а проникнуться, поучаствовать, сделать что-то своими руками.

На фестивале тюменцы увидят изделия, соединяющие прошлое и будущее, - футболки, броши, головные уборы, муфты и сумки, созданные на основе узоров тюменских ковров.

Напомним, событие, посвященное 300-летию тюменского ковра, пройдет с 12 до 17 часов. Организаторы подготовили фотозоны, интерактивные станции, посвященные разным периодам, концертные программы.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова