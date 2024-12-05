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Тюменцы могут принять участие в создании спектакля о Леониде Окуневе

Общество, 13:08 05 декабря 2024

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Леонид Окунев. День рождения", посвященный заслуженному артисту России, основателю и художественному руководителю Тюменского молодежного театра "Ангажемент", покажут тюменскому зрителю 25 января 2025 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В основе постановки — воспоминания людей, которые знали, общались с Леонидом Окуневым в повседневной жизни или просто запомнили его ярким и трогательным человеком.

Команда театра просит жителей Тюменской области поделиться видео- и аудиозаписями с воспоминаниями о руководителе "Ангажемента". Тюменцы могут отправить запись аудио, видео или текстовое сообщение в группу "Ангажемента" во ВКонтакте" или через Яндекс.Форму. Также можно отправить голосовое в WhatsApp или Telegram по номеру +7 (902) 271-83-94.

Напомним, Леонид Окунев скончался на 76-м году жизни в начале сентября 2024 года. За годы своей профессиональной деятельности он внес значительный вклад в развитие Тюмени и прославил его далеко за пределами региона. В 2022 году удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени".

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# Леонид Окунев , спектакль , театр «Ангажемент»

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