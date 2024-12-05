Масксети и костюмы для участников СВО делают волонтёры в Викуловском районе

| Фото: Telegram-канала @vikredstar | Фото: Telegram-канала @vikredstar

Маскировочные сети, а также специальные маскировочные костюмы и нашлемники для военнослужащих в зоне проведения СВО ежедневно делают жительницы с. Сартам Викуловского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Мужчины тоже не остаются в стороне. Волонтеры собираются в здании сельского клуба. Обычно плести сети приходят 10 человек, ещё две женщины помогают по возможности. Среди них есть и те, которые проводили на фронт сыновей.

"Плету сеть, а сама о сыне думаю. Знаю, что сеть, которую плету я, к нему точно не попадёт, но надеюсь, что, может, чьего-то другого сына убережёт эта сеть, а те, что попадут к моему, сберегут моего", - поделилась Ольга Пасулина.

Специальную рамку для плетения сделал Сергей Холявин, а Николай Горин изобрёл и смастерил станок, нарезающий ткань. Приобретать материал помогают односельчане.