В Тюменской области впервые девелопер внедряет формат легких производств

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Формат легких производств впервые намерена реализовать в Тюменской области девелоперская компания "ИНКО". Строительство производственной площадки и жилья начнется напротив с. Ембаево по Тобольскому тракту в 2025 году. Особенности проекта обсудили во время конференции "Зачем Тюмени лайт индастриал".

"В Тюмени есть запрос на производственные и складские площади. Формат арочника в промзоне уже устарел, людям хочется комфортное место работы на современном производстве, место для отдыха и наличие жилье – и все это в шаговой доступности. Мы эту историю услышали, знаем, что тюменскому бизнесу она нужна, поэтому и реализуем проект легких производств. С ним начнем освоение территории", - пояснила директор по коммуникациям группы компаний "ИНКО" Дарья Якушева.

Участниками конференции стали представители промышленных, производственных компаний, в том числе участники строительно-индустриального кластера, органов власти, инвесторы. Авторы проекта презентовали планировочные и технические решения. Будущим владельцам предлагают боксы от 50 "квадратов" с возможностью расширения. При этом цеха должны производить экологически чистый продукт с минимальными выбросами. Также на территории могут размещать склады, пункты выдачи заказов, другое.

Форматы "лайт индастриал" успешно реализованы в Скандинавских странах, в России - в Московской, Ленинградской, Свердловской областях.

"Мы всегда стараемся идти по насущному запросу бизнеса. Нам нужно формировать тюменскую модель легких производств, то есть ту, которая выгодна и интересна нам. Ту, которая будет востребована нашими предпринимателями, позволит реализовать новые инвестиционные проекты и поспособствует развитию экономики региона", - подчеркнула гендиректор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

В ходе конференции предпринимателей интересовала цена аренды помещений и перспектива мест отдыха для сотрудников: фитнес-залы, спа-салоны, йога-центры, кафе, рестораны и так далее. Для тюменской компании "ИНКО", которая отметила 25-летие, формат "лайт индастриал" - новое направление. Все предложения, пожелания от бизнеса, инвесторов они услышали. Реализацией проекта комплексного развития территории через создание промышленной площадки, а затем уже жилья, займутся в 2025 г.

Анжела Лебедева