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В Тюменской области впервые девелопер внедряет формат легких производств

Экономика, 12:02 05 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Формат легких производств впервые намерена реализовать в Тюменской области девелоперская компания "ИНКО". Строительство производственной площадки и жилья начнется напротив с. Ембаево по Тобольскому тракту в 2025 году. Особенности проекта обсудили во время конференции "Зачем Тюмени лайт индастриал".

"В Тюмени есть запрос на производственные и складские площади. Формат арочника в промзоне уже устарел, людям хочется комфортное место работы на современном производстве, место для отдыха и наличие жилье – и все это в шаговой доступности. Мы эту историю услышали, знаем, что тюменскому бизнесу она нужна, поэтому и реализуем проект легких производств. С ним начнем освоение территории", - пояснила директор по коммуникациям группы компаний "ИНКО" Дарья Якушева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Участниками конференции стали представители промышленных, производственных компаний, в том числе участники строительно-индустриального кластера, органов власти, инвесторы. Авторы проекта презентовали планировочные и технические решения. Будущим владельцам предлагают боксы от 50 "квадратов" с возможностью расширения. При этом цеха должны производить экологически чистый продукт с минимальными выбросами. Также на территории могут размещать склады, пункты выдачи заказов, другое.

Форматы "лайт индастриал" успешно реализованы в Скандинавских странах, в России - в Московской, Ленинградской, Свердловской областях.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мы всегда стараемся идти по насущному запросу бизнеса. Нам нужно формировать тюменскую модель легких производств, то есть ту, которая выгодна и интересна нам. Ту, которая будет востребована нашими предпринимателями, позволит реализовать новые инвестиционные проекты и поспособствует развитию экономики региона", - подчеркнула гендиректор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В ходе конференции предпринимателей интересовала цена аренды помещений и перспектива мест отдыха для сотрудников: фитнес-залы, спа-салоны, йога-центры, кафе, рестораны и так далее. Для тюменской компании "ИНКО", которая отметила 25-летие, формат "лайт индастриал" - новое направление. Все предложения, пожелания от бизнеса, инвесторов они услышали. Реализацией проекта комплексного развития территории через создание промышленной площадки, а затем уже жилья, займутся в 2025 г.

Анжела Лебедева

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# девелопмент , строительно-индустриальный кластер

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