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Более 640 тыс. тюменцев прошли диспансеризацию с начала 2024 года

Общество, 16:15 05 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

640 тыс. 754 жителя Тюменской области прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр с января по ноябрь 2024 года. Активнее всего диспансеризацию проходят жители Викуловского, Уватского, Вагайского, Аромашевского, Исетского районов, профилактические медицинские осмотры - жители Тюмени, Ялуторовского, Вагайского, Уватского, Нижнетавдинского районов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Врачи впервые выявили 51 тыс. 960 заболеваний, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, — 19 тыс. 830 случаев, 2 тыс. 490 — ишемической болезни сердца, 3 тыс. 718 — цереброваскулярной болезни, 2 тыс. 811 — сахарный диабет, 1 тыс. 875 — злокачественные новообразования, из них на ранней стадии — 1 тыс. 543.

Специалисты рекомендуют проходить диспансеризацию один раз в три года гражданам с 18 до 39 лет, ежегодно людям после 40 лет.

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# диспансеризация

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