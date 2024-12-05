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Жителя Ялуторовского района, убившего собутыльника молотком, отправят на принудительное лечение

Происшествия, 17:43 05 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

58-летнего жителя Ялуторовского района, убившего собутыльника молотком, отправят на принудительное лечение, сообщает следственный комитет Тюменской области.

По версии следствия, 8 сентября обвиняемый выпивал в частном доме со своим 66-летним приятелем, хозяином домовладения. Между мужчинами произошла ссора.

Ялуторовчанин схватил молоток и нанёс им удары по голове потерпевшего. Хозяин дома был госпитализирован и через некоторое время скончался в больнице Ялуторовска.

Следователь назначил психиатрическую экспертизу, установившую у мужчины психическое заболевание. В момент преступления он не осознавал характер своих действий.

Уголовное дело с постановлением о принудительных мерах медицинского характера направлено в суд.

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# уголовное дело , Ялуторовск

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