Новогоднюю сказку "Ивашка в загадочном лесу" покажут тюменцам в филармонии
Общество, 09:29 09 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Новогоднюю сказку "Ивашка в загадочном лесу" покажут в Тюменской филармонии 21 и 22 декабря – в 12 и 17 часов, сообщает пресс-служба ТКТО.
Сценарий и музыка к ней созданы специально для Тюменского филармонического оркестра. Произведение написано современным драматургом и сценаристом Ульяной Волиной. Над музыкой работал Александр Муравьёв.
Купить билеты можно в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на улице Дзержинского или на сайте.
Возрастное ограничение: 6+.