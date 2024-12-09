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Новогоднюю сказку "Ивашка в загадочном лесу" покажут тюменцам в филармонии

Общество, 09:29 09 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю сказку "Ивашка в загадочном лесу" покажут в Тюменской филармонии 21 и 22 декабря – в 12 и 17 часов, сообщает пресс-служба ТКТО.

Сценарий и музыка к ней созданы специально для Тюменского филармонического оркестра. Произведение написано современным драматургом и сценаристом Ульяной Волиной. Над музыкой работал Александр Муравьёв.

Купить билеты можно в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на улице Дзержинского или на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Новый год , сказка , Тюменская филармония , Тюменский филармонический оркестр

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