Новогоднюю сказку "Ивашка в загадочном лесу" покажут тюменцам в филармонии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю сказку "Ивашка в загадочном лесу" покажут в Тюменской филармонии 21 и 22 декабря – в 12 и 17 часов, сообщает пресс-служба ТКТО.

Сценарий и музыка к ней созданы специально для Тюменского филармонического оркестра. Произведение написано современным драматургом и сценаристом Ульяной Волиной. Над музыкой работал Александр Муравьёв.

Купить билеты можно в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на улице Дзержинского или на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.