В Тюмени водитель, сбивший ребёнка и скрывшийся с места ДТП, дал показания

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель, сбивший ребёнка на самокате во дворе и скрывшийся с места ДТП в Тюмени, сам явился в Госавтоинспекцию. Инцидент произошёл 3 декабря на ул. Московский тракт и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

38-летний тюменец рассказал автоинспекторам, что во время поездки никаких посторонних шумов он не слышал и никого не сбивал.

После установления всех обстоятельств произошедшего действиям водителя будет дана правовая оценка.