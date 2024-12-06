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В Тюмени водитель, сбивший ребёнка и скрывшийся с места ДТП, дал показания

Происшествия, 12:14 06 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель, сбивший ребёнка на самокате во дворе и скрывшийся с места ДТП в Тюмени, сам явился в Госавтоинспекцию. Инцидент произошёл 3 декабря на ул. Московский тракт и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

38-летний тюменец рассказал автоинспекторам, что во время поездки никаких посторонних шумов он не слышал и никого не сбивал.

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После установления всех обстоятельств произошедшего действиям водителя будет дана правовая оценка.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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