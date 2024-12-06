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Наряд ДПС патрулирует трассу Тюмень – Омск из-за сложных погодных условий

Общество, 12:25 06 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На 217 км федеральной автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском городском округе дежурит наряд ДПС 6 декабря.

Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, в настоящее время обстановка здесь осложняется погодными условиями. Проезжая часть автодороги мокрая, идет снег, боковой ветер.

Автоинспекторы напоминают водителям о соблюдении скоростного режима и призывают придерживаться аккуратного стиля вождения.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДПС

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