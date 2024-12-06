Наряд ДПС патрулирует трассу Тюмень – Омск из-за сложных погодных условий
Общество, 12:25 06 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
На 217 км федеральной автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском городском округе дежурит наряд ДПС 6 декабря.
Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, в настоящее время обстановка здесь осложняется погодными условиями. Проезжая часть автодороги мокрая, идет снег, боковой ветер.
Автоинспекторы напоминают водителям о соблюдении скоростного режима и призывают придерживаться аккуратного стиля вождения.