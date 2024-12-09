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Конек-горбунок приглашает тоболяков на карнавальное шествие

Общество, 09:51 09 декабря 2024

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Новогоднее карнавальное шествие "Конек-горбунок" пройдет в Тобольске 27 декабря в 17 часов 30 минут.

Горожанам предлагают выбрать коллективный образ, согласно сказке Петра Ершова. Это может быть "Царский двор", "Царство Жар-птицы", "Подводное царство" или "Царство Солнца и Луны". В оформлении колонн приветствуются гирлянды и другие световые решения, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Подать заявку на участие можно до 16 декабря на электронную почту cd.rechnik@mail.ru. Подробности по тел. 8-982-989-93-66.

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# Конек-Горбунок , Новый год , Тобольск , шествие

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