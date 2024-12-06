Обязательства бюджета Тюменской области выполняются своевременно и в требуемых объемах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все обязательства бюджета Тюменской области за 9 месяцев 2024 года выполнялись своевременно и в требуемых объемах. На сегодняшний день годовое назначение по расходам превышает 82% освоения, а доходы исполнены на 95%.

Об этом на очередном заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам, на котором был рассмотрен отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2024 года, сообщил директор департамента финансов Михаил Таранов.

"12 млрд рублей направлено на реализацию региональных проектов, годовое назначение выполнено на 86%, - пояснил он. - 105 млрд рублей или 61% в общем объеме кассовых выплат – расходы социального характера. В абсолютной сумме прирост против аналогичного периода прошлого года – более 11 млрд рублей. 31 миллиард – расходы на программу по развитию образования, 29 млрд – на здравоохранение. На мероприятия по развитию социальной политики направлено 27 млрд. Тем самым обеспечено выполнение мер социальной поддержки".

На улучшение жилищных условий из бюджета направлено 2 млрд 424 млн. Жилищные условия улучшили 872 семьи. Почти 17 млрд рублей или 10% от общего объема расходов – это расходы на создание и развитие общественных инфраструктур.

55 млрд – расходы на мероприятия в рамках программы "Сотрудничество". Здесь нашли свое отражение, как расходы социального характера, так и на развитие инфраструктуры, сообщает пресс-служба облдумы.