Более 450 спортобъектов появилось в Тюменской области за пять лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 450 новых спортивных объектов открыли в Тюменской области за последние пять лет.

Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

Ряд сооружений появились благодаря федеральным программам "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" и "Бизнес спринт. Я выбираю спорт". Работа по повышению доступности спорта и активного отдыха продолжается.

В посте губернатор написал о новом катке, который получил имя "Рубиновец". Его он открыл 6 декабря в Тюмени вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

На ледовой арене можно будет заниматься хоккеем, следж-хоккеем, фигурным катанием или просто покататься на коньках. В здании есть тренажерный зал. На внешней территории – баскетбольная площадка, обычные и адаптивные тренажеры и открытый ледовый корт (летом его можно использовать для футбола).

“Это первый тюменский каток, где будет нанесена постоянная разметка для керлинга. Созданы условия для тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На базе объекта могут заниматься ветераны специальной военной операции”, – сказал Александр Моор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора