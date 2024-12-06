  • 6 декабря 20246.12.2024пятница
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер западный

Более 450 спортобъектов появилось в Тюменской области за пять лет

Губернатор, 19:44 06 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 450 новых спортивных объектов открыли в Тюменской области за последние пять лет.

Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

Ряд сооружений появились благодаря федеральным программам "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" и "Бизнес спринт. Я выбираю спорт". Работа по повышению доступности спорта и активного отдыха продолжается.

В посте губернатор написал о новом катке, который получил имя "Рубиновец". Его он открыл 6 декабря в Тюмени вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

На ледовой арене можно будет заниматься хоккеем, следж-хоккеем, фигурным катанием или просто покататься на коньках. В здании есть тренажерный зал. На внешней территории – баскетбольная площадка, обычные и адаптивные тренажеры и открытый ледовый корт (летом его можно использовать для футбола).

“Это первый тюменский каток, где будет нанесена постоянная разметка для керлинга. Созданы условия для тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На базе объекта могут заниматься ветераны специальной военной операции”, – сказал Александр Моор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , спортивные объекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:57 06.12.2024Александр Моор рассказал Дмитрию Чернышенко о работе по созданию кампуса в Тюмени
19:44 06.12.2024Более 450 спортобъектов появилось в Тюменской области за пять лет
17:41 06.12.2024Александр Моор: Центр пилотирования полиолефиновых технологий имеет важное значение для отрасли
14:15 06.12.2024Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл на тобольскую промышленную площадку