Семилетний школьник попал под колеса иномарки в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семилетний школьник сбит автомобилем Honda на ул. 50 лет Октября, 46 в Тюмени вечером 6 декабря.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, по предварительным данным, 53-летний водитель при выезде со двора сбил мальчика, который выехал с тротуара на проезжую часть на самокате. Со слов водителя, он не увидел ребенка из-за припаркованных автомобилей.

В результате ДТП школьник получил травмы.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.