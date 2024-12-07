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Семилетний школьник попал под колеса иномарки в Тюмени

Происшествия, 23:50 06 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семилетний школьник сбит автомобилем Honda на ул. 50 лет Октября, 46 в Тюмени вечером 6 декабря.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, по предварительным данным, 53-летний водитель при выезде со двора сбил мальчика, который выехал с тротуара на проезжую часть на самокате. Со слов водителя, он не увидел ребенка из-за припаркованных автомобилей.

В результате ДТП школьник получил травмы.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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