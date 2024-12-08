В Тюмени продолжается фестиваль зимнего плавания "Нехолодно"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Третий день идет фестиваль зимнего плавания "Нехолодно", приуроченный ко Дню Героев Отечества, на территории центра "АквАйСпорт-Тюмень" — база "Озеро чемпионов".

"Этим межрегиональным стартом мы начали всероссийский сезон 2025-2026 года. Тюмень - регион, который дал старт зимнему плаванию как виду спорта. Здесь в 2016 году провели первый в России чемпионат мира. Вижу очень большие перспективы развития зимнего плавания в Тюмени, где есть большая и слаженная команда", — отметил исполнительный директор Федерации зимнего плавания России Олег Докучаев.

Он добавил, что в Тюмени в сезоне 2025-2026 года запланировали провести два старта. Это первый этап Кубка России, который, согласно календарю на сайте Федерации зимнего плавания, продлится с 4 по 8 декабря 2025 года. На март 2026 года запланирован чемпионат России.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюмень – это одно из лучших мест в России для зимних стартов, считает пловец Павел Краснобаев из Саратова. "Решил увидеть старых друзей, поклониться городу за такой праздник. Прекрасная организация, отличная безопасность, прекрасные условия. Здесь я уже в третий раз", - поделился он.

Еще один пловец — Вадим Репп из Малоярославца Калужской области плавает уже девять лет. Пошел в холодную воду, чтобы восстановить здоровье после аварии. Мужчина уверяет, что заболевания протекают мягче и быстрее.

Тюменские спортсменки Владлена Костенко и Севда Усубова, представляющие клуб "АквАйСпорт-Тюмень", убеждены, что зимнее плавание приводит к выработке дофамина.

"Вчера проплыли хорошо. 25 метров недостаточно, это маленькая дистанция. Сегодня будем плыть 50. Впечатления хорошие, подготовка соревнований, как всегда, на высоте. Считаю, что в Тюмени лучше всего готовятся к данному виду спорта. Погода в этом году благоволит. Прямо замечательно: солнышко светит, не холодно, быстро отходишь. В 2023 году в это время было уже минус 30 градусов, и мы плавали", — рассказали спортсменки.

"Нехолодно" объединил открытые межрегиональные соревнования по зимнему плаванию на Кубок Героя Российской Федерации Рустама Сайфуллина, чемпионат Тюменской области, направленный на формирование сборной, и отборочные заплывы параспортсменов проекта "Аквамен в Антарктиде".

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Инна Пахомова