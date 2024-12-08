Тюменский "Рубин" в декабре сыграет под открытым небом выездную серию

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Под открытым небом сыграет тюменский хоккейный клуб "Рубин" в выездной серии "OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ". 9 декабря предстоит поединок с "Ростовом" в Ростове-на-Дону.

На домашнем льду 29 ноября тюменцы обыграли эту команду со счетом 6:3. А гол нападающего Владимира Бобылева ВХЛ включил в топ-10 за неделю, определив ему второе место.

11 декабря "Рубин" сыграет с "Тамбовом". В Тюмени матч 1 декабря завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В пятницу, 13 декабря, тюменский клуб попытается взять реванш в Воронеже. В завершающем домашнюю серию поединке 3 декабря клуб уступил "Бурану" в овертайме — 2:3.

На данный момент "Рубин" набрал 43 очка за 31 сыгранный матч и остается в первой десятке ВХЛ. Из 19 побед 18 достигнуты в основное время, одна — по буллитам. Из 12 проигрышей — два допущены в овертайме, три по буллитам.

Всего до конца 2024 года "Рубину" предстоит семь матчей, которые продлятся до 26 декабря. Последняя игра пройдет с "Зауральем" из Кургана. А 21 декабря "Рубин" с "АКМ" в Туле устроят "Русскую классику": этот поединок пройдет под открытым небом. Кстати, тюменский клуб станет первым в ВХЛ трехкратным участником "Русской классики", пишет "Вслух.ру".