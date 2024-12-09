Ялуторовчанин заплатит штраф за дебош в Сретенском соборе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ялуторовский районный суд привлек к административной ответственности мужчину, устроившего дебош в Сретенском соборе.

В собор он пришел в состоянии алкогольного опьянения и стал нецензурно выражаться. При попытке вывести мужчину на улицу, он стал размахивать руками и повредил иконы. По вызову тревожной кнопки на место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которым удалось успокоить мужчину.

В суде он вину признал, в содеянном раскаялся. теперь дебоширу предстоит заплатить штраф за нарушение порядка в общественном месте, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы в Тюменской области.