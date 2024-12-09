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Животноводческий комплекс на 600 голов открыли в селе Исетского района

Экономика, 14:26 09 декабря 2024

администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Животноводческий комплекс на 600 голов крупного рогатого скота открыли в с. Бархатово Исетского района. Запуск предприятия повысил объем производства мясной и молочной продукции и создать новые рабочие места для сельчан, сообщает администрация муниципального образования.

администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Компания "Приисетье" входит в структуру управляющей компании "АРСИБ АГРО", которая занимает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе. Ферму реконструировали, оснастив всеми необходимыми коммуникациями, оборудованием. Построили современные системы утилизации навоза, очистки воды, вентиляцию. Два новых молочных блока оснастили передовым доильным оборудованием.

По словам председателя совета директоров ООО "Управляющая компания "АРСИБ Холдинг Групп" Самвела Степаняна, животноводческий комплекс в будущем прирастет до 1,3 тыс. – 1,4 тыс. голов крупного рогатого скота.

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# АПК , животноводство , Исетский район

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