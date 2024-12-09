Компанию, грабившую ломбарды, будут судить в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участников преступной группы из Екатеринбурга будут судить в Тюмени за хищения ювелирных изделий из ломбардов Тюмени и Тобольска. Лидер шайки привлёк к участию в противоправных действиях сына, жену и двух девушек. Ущерб превысил 7 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, житель Екатеринбурга в 2020 году организовал и возглавил преступное сообщество. По его плану обученные работе с ювелирными изделиями девушки трудоустраивались в ломбарды и ежедневно отчитывались о количестве находившихся в ломбарде драгоценностей.

В указанный организатором день они выносили их и передавали соучастникам. В декабре 2023 года незаконную деятельность обвиняемых пресекли работники правоохранительных органов. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

Организатор преступного сообщества заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено. Одна из участниц уже была осуждена в Тобольске в 2022 году.