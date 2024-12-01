Победы, удачи в бою, здоровья желают тюменцы в ходе "Марафона звонок герою"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Победы, удачи в бою, здоровья желают тюменцы в ходе "Марафона звонок герою". Много добрых слов сегодня звучит в адрес родных и близких участников СВО, в День Героев Отечества, 9 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик поблагодарила маму участника СВО Виту Сергеевну за правильное воспитание сына. "Пожелала от всех нас Вите Сергеевне и всем другим матерям, которые ждут своих сыновей, крепкого здоровья. Пусть наши сыны вернутся домой живыми и со скорой Победой! Мы гордимся и дорожим ими!", – сказала она.

Штаб общественной поддержки всегда открыт для семей военнослужащих. Здесь им готовы оказать любую помощь. Руководитель регионального исполкома Тюменского отделения "Единой России" Ольга Швецова в рамках марафона позвонила супруге тюменского бойца Регине Алексеевне. Мужчина с честью несет звание воина. "Хочу сказать всем семьям бойцов – рядом с вами есть те, кто готов подставить плечо. Вы не одиноки!", – произнесла она.

Руководитель филиала фонда "Защитники отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко позвонила бойцу с позывным "Лис". "Поздравляю тебя и всех твоих однополчан! Вы сильная и надежная опора нашей Родины!", – сказала она.

Координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев: "Поздравил своего друга, который сейчас служит в бригаде ГРОМ "Каскад". Познакомились с ним в апреле 2022 года на гуманитарной миссии в Мариуполе. Пожелал ему удачи и, конечно, победы".

Напомним, старт "Марафону звонков героям" дал губернатор Тюменской Александр Моор 9 декабря.