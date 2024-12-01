  • 10 декабря 202410.12.2024вторник
  • USD99,3759
    EUR105,0996
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер южный

Александр Моор поблагодарил всех, кто присоединился к "Марафону звонков героям"

Губернатор, 22:18 09 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил всех, кто присоединился к "Марафону звонков героям".

9 декабря, в День Героев Отечества, бойцы и их родные услышали слова признательности от известных земляков. На протяжении дня военнослужащим и их родителям, супругам, детям звонили политики, депутаты, общественные деятели, и просто неравнодушные люди.

"Следующий год, 2025-й, в Тюменской области посвящен героям. У нас будет много поводов, чтобы сказать всем, кто защищает Отчизну, большое спасибо!", – написал губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.

Как сообщает информационный центр правительства региона, марафон звонков героям подхватили тюменские СМИ и Telegram-каналы.

В прямом эфире на телеканалах ОТР, "Тюменское время", "Твоя Тюмень" вышел спецвыпуск, посвященный Дню Героев Отечества. Журналисты "Тобольского времени" встретились с известными земляками, присоединившимися к акции.

В новостных лентах "Тюменской линии", "Вслух.ру", "Тюменской области сегодня" опубликованы статьи о марафоне. В канале "Тюменская область" размещены видеоролики с поздравлениями героев. Информация о марафоне вышла во всех районных СМИ региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:18 09.12.2024Александр Моор поблагодарил всех, кто присоединился к "Марафону звонков героям"
13:20 09.12.2024"Марафон звонков героям" запустил Александр Моор в День героев Отечества
10:05 08.12.2024В Тюменской области за пять лет после ремонта открыли 12 центров культурного развития
22:57 06.12.2024Александр Моор рассказал Дмитрию Чернышенко о работе по созданию кампуса в Тюмени