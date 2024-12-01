Александр Моор поблагодарил всех, кто присоединился к "Марафону звонков героям"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил всех, кто присоединился к "Марафону звонков героям".

9 декабря, в День Героев Отечества, бойцы и их родные услышали слова признательности от известных земляков. На протяжении дня военнослужащим и их родителям, супругам, детям звонили политики, депутаты, общественные деятели, и просто неравнодушные люди.

"Следующий год, 2025-й, в Тюменской области посвящен героям. У нас будет много поводов, чтобы сказать всем, кто защищает Отчизну, большое спасибо!", – написал губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.

Как сообщает информационный центр правительства региона, марафон звонков героям подхватили тюменские СМИ и Telegram-каналы.

В прямом эфире на телеканалах ОТР, "Тюменское время", "Твоя Тюмень" вышел спецвыпуск, посвященный Дню Героев Отечества. Журналисты "Тобольского времени" встретились с известными земляками, присоединившимися к акции.

В новостных лентах "Тюменской линии", "Вслух.ру", "Тюменской области сегодня" опубликованы статьи о марафоне. В канале "Тюменская область" размещены видеоролики с поздравлениями героев. Информация о марафоне вышла во всех районных СМИ региона.