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Тюменским мамам предлагают бесплатно обучиться основам бизнеса

Экономика, 15:21 10 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучение по онлайн-треку "ПредприниМАМА" стартовало с 10 декабря. Участницы получат знания по основам предпринимательства, запуску своего дела в определенных нишах, сообщает Минэкономразвития РФ.

"В 2024 году в программе „Мама-предприниматель“ приняли участие более четырех тысяч женщин. Однако гораздо больше девушек, которые по объективным причинам не смогли принять участие в программе, обратились к нам с запросом на организацию онлайн-обучения. На основе обратной связи был разработан образовательный онлайн-трек „ПредприниМАМА“. Его программа включает не только обучение азам предпринимательства, но и нишевые курсы: как развивать бизнес в сфере бухгалтерии, креативных индустрий, электронной коммерции", — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В программу обучения включены темы: предпринимательские навыки, генерация бизнес-идеи, построение бизнес-модели, маркетинг, продажи и другие. После прохождения основного курса для участниц откроется доступ к отдельным тематическим трекам. Спикерами выступят региональные тренеры программы "Мама-предприниматель", а также представители компаний — партнеров проекта.

В настоящий момент поступило более 3 тыс. заявок на участие в онлайн-треке „ПредприниМАМА“. Присоединиться к проекту можно до 20 декабря.

Подать заявку - на сайте.

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# Минэкономразвития РФ , многодетная мать , Мой бизнес , предпринимательство

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