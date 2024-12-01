Директору тюменского центра "Милосердие" Андрею Якунину вручили медаль "Спешите делать добро"

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Медалью "Спешите делать добро" за большой личный вклад в дело защиты прав и свобод наградили директора центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" Андрея Якунина 10 декабря. Награду вручили по распоряжению уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Медаль Андрею Якунину передал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. Он подчеркнул, что такую награду в регионе вручают впервые. Медаль "Спешите делать добро" вручается людям и организациям, чьи добрые дела достойны глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах граждан.

Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" Андрей Якунин создал в 2017 году. Он оказывает помощь людям в кризисных ситуациях, бездомным и лицам, освободившимся из мест лишения свободы, одиноким пожилым людям, инвалидам. Концепция работы центра - выстроить комплекс мероприятий, где точка входа улица, а выхода — самостоятельное проживание. Людям оказывают социальную и медицинскую помощь.

"В центре помогают определить для себя новые ценности и смыслы, чтобы люди изменили прежний жизненный маршрут и создали новую траекторию движения в сторону социально приемлемого образа жизни", — сказал директор центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие".

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Любую награду Андрей Якунин воспринимает как возможность дополнительно привлечь внимание к теме помощи бездомных в Тюмени и в России.

"На самом деле это одно из важных направлений работы, чтобы выполнять национальную стратегию народосбережения. Многие не задумываются над тем, что народосбережение — это означает не просто родить, но и сохранить тех, кто уже родился. Помощь людям в кризисной ситуации — это как раз то направление работы, которое позволяет сохранить их работоспособность, чтобы они приносили нашему государству максимальную пользу и реализовывали себя как личности, а не просто погибали на улице", — отметил Андрей Якунин.

Добавим, в январе 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин поручил распространить тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы. Глава государства дал соответствующее поручение правительству страны по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. На собрании рассмотрели опыт тюменского центра помощи "Милосердие".

Инна Пахомова