В твороге производителя из Тюменской области обнаружили плесень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Плесень обнаружили в твороге 9 % от переработчика молока из Тюменской области. Ее нашли после испытаний в пробе продукции из магазина торговой сети, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"По результатам исследований в пробе выявлено несоответствие обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю безопасности — превышена норма содержания плесени", - уточнили в ведомстве.

Управление Россельхознадзора по Тюменской области признало недействительной декларацию о соответствии на творог 9 %. Сведения внесены в реестр Росаккредитации. Предприятию выдали предостережение.

Всего с начала года в регионе прекратили действие 25 деклараций о соответствии на пищевую продукцию, в том числе 21 — в Тюменской области и четыре — в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.