Заседание совета по взаимодействию с "Движением первых" провел Александр Моор в Тюмени

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Координационный совет по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" провел губернатор Тюменской области Александр Моор 10 декабря.

Открывая заседание, глава региона отметил, что во многих интересных событиях, которые прошли в области в 2024 году, активное участие принимали представители "Движения первых".

"Более 2 тыс. 200 ребят побывали на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Около 240 активистов "Движения первых" достойно представили нашу область на всероссийских конкурсах и проектах. 970 школьников приняли участие в шести профильных сменах в детских оздоровительных центрах нашего региона", — поделился Александр Моор.

Он поблагодарил все муниципалитеты за активную включенность в совместную деятельность местных отделений "Движения первых".

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Региональный координатор федерального проекта "Навигаторы детства" в Тюменской области, главный эксперт отдела реализации проектов и программ ФГБУ "Росдетцентр" Анна Хомякова рассказала о работе по внедрению ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В 2021 году Тюменская область вошла в десятку пилотных субъектов. Должность советника директора по воспитанию была введена в школах во всех 26 муниципалитетах области. В сентябре 2022 года советники приступили к работе в 100% дневных общеобразовательных организациях. В Тюменской области — в одном из первых регионов страны — советники директоров по воспитанию появились во всех учреждениях СПО. На 2025 год запланировано обучение к этой системе и коррекционных школ.

"Сегодня советник, в первую очередь, это педагог, который понимает, чем живут современные дети, и знает, куда их направлять. Во-вторых, это крепкое связующее звено всех участников воспитательного процесса: детей, родителей и педагогов. Основная задача советника директора по воспитанию — открыть ребенку мир возможностей, которые сейчас предоставляют в том числе детские общественные организации, помочь сориентироваться, выстроить свою траекторию развития", — пояснила Анна Хомякова.

Еще одно важное направление работы советников директоров – организация взаимодействия с детскими, молодежными общественными объединениями такими как "Юнармия", "Юные инспектора дорожного движения" и "Движение первых".

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Второй вопрос повестки касался промежуточных результатов деятельности семейного сообщества "Родные-любимые". На этой теме остановилась председатель совета регионального отделения "Движения первых" в Тюменской области Наталья Ахлюстина. В 2024 году в регионе решили выявить проактивные семьи, которые могли бы участвовать в деятельности движения. В муниципалитетах провели ряд событий, например, в Голышмановском городском округе состоялись экспедиционный фестиваль и фестиваль счастливых семей, в Заводоуковском городском округе — семейный поход "Первых", семейный завтрак на траве, проект "Счастливы вместе".

"За 2024 год такие сообщества появились во всех муниципалитетах. Где-то это небольшие родительские клубы или инициативные группы. Но для нас важно не количество, а чтобы там была жизнь", — сказала Наталья Ахлюстина.

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Подводя итоги заседания, губернатор сказал, что тема героев страны всех времен и современности в 2025 году должна проходить красной нитью в деятельности "Движения первых", воспитательной работы. Александр Моор напомнил, что в следующем году страна отметит 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Важнейшая дата — это повод еще раз вспомнить историю нашей страны, всех причастных к этой победе.

"Выступая с ежегодным посланием, я предложил объявить 2025 год в регионе Годом героев. Давайте вспомним не только, героев Великой Отечественной войны, но и всех тех, кто защищал нашу страну и отстаивал ее интересы – ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, участников специальной военной операции. Все они – герои. Даже, если они не награждены государственными наградами, то их поступки и подвиги достойны того, чтобы мы рассказывали о них детям", – убежден Александр Моор.

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Отметим, к координационному совету в режиме видеоконференции присоединились представители всех муниципальных образований региона.

Инна Пахомова