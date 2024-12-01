В Тюменской области открыли специальный благотворительный счет для помощи семьям с детьми

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помогать нуждающимся стало еще проще - региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" Тюменской области в канун Нового года открыл специальный благотворительный счет для оказания помощи и поддержки семьям с детьми.

"Каждый взнос и каждое доброе слово имеют значение, - сказано на официальном сайте центра "Семья". - Мы стремимся не просто помочь материально, но и восстановить надежду, вернуть улыбки на лица детей и взрослых. Это вклад, который поможет изменить чью-то жизнь к лучшему".

Благотворительный счет для оказания помощи и поддержки семьям с детьми:

1. Наименование получателя денежных средств: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

2. ИНН: 7203365345

3. КПП: 720301001

4. Код ОКТМО: 71701000

5. Банк получателя: Департамент финансов ТО (АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья" ЛС001051145ЦСПС)

ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ТЮМЕНЬ

6. Номер счета: 03224643710000006700

7. Единый казначейский счет: 40102810945370000060

8. БИК 017102101

9. КБК 01650320000000000150

В назначении платежа указать:

Помощь и поддержка семей с детьми