В Тюменской области открыли специальный благотворительный счет для помощи семьям с детьми
Помогать нуждающимся стало еще проще - региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" Тюменской области в канун Нового года открыл специальный благотворительный счет для оказания помощи и поддержки семьям с детьми.
"Каждый взнос и каждое доброе слово имеют значение, - сказано на официальном сайте центра "Семья". - Мы стремимся не просто помочь материально, но и восстановить надежду, вернуть улыбки на лица детей и взрослых. Это вклад, который поможет изменить чью-то жизнь к лучшему".
Благотворительный счет для оказания помощи и поддержки семьям с детьми:
1. Наименование получателя денежных средств: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"
2. ИНН: 7203365345
3. КПП: 720301001
4. Код ОКТМО: 71701000
5. Банк получателя: Департамент финансов ТО (АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья" ЛС001051145ЦСПС)
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ТЮМЕНЬ
6. Номер счета: 03224643710000006700
7. Единый казначейский счет: 40102810945370000060
8. БИК 017102101
9. КБК 01650320000000000150
В назначении платежа указать:
Помощь и поддержка семей с детьми