Тюменские спасатели напоминают о мерах безопасности в новогодние праздники

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О мерах безопасности в новогодние праздники напоминают жителям региона тюменские спасатели.

Как сообщает информационный центр правительства области, сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области проверяют места, где продают пиротехнические изделия. Визиты проводятся для пресечения фактов продажи товаров, не соответствующим установленным требованиям, а также для предупреждения нарушений требований пожарной безопасности в местах реализации.

Спасатели напоминают об основных правилах использования пиротехники. При установке и запуске необходимо строго соблюдать инструкцию. Запрещено использовать пиротехнику в помещениях, а также на крышах балконов и лоджий, рядом с линиями электропередачи, деревьями, на территории заповедников и национальных парков. Нельзя использовать фейерверки с поврежденной упаковкой или с истекшим сроком годности.

Электрогирлянды также представляют опасность. Перед установкой следует проверить ее исправность. Покупать изделие можно только у проверенных производителей с сертификатами качества. Нельзя перегружать электросеть. Оставлять гирлянды включенными на длительное время без присмотра, особенно ночью, запрещено. Устанавливать гирлянды стоит вдали от легковоспламеняющихся материалов.