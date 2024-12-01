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Карантин по бешенству объявлен в двух населенных пунктах Тюменской области

Общество, 18:18 11 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству введен в двух населенных пунктах Тюменской области с 11 декабря, сообщает информационный центр правительства региона.

В соответствии с постановлениями вводятся ограничения в дер. Сулейменская Вагайского района, на части территории дер. Новый Кавдык Ялуторовского района.

В неблагополучных по данному заболеванию пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также нельзя вывозить лошадей, кошек и собак. Отлов диких животных для вывоза в зоопарки тоже находится под запретом.

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# бешенство , карантин

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