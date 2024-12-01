Карантин по бешенству объявлен в двух населенных пунктах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству введен в двух населенных пунктах Тюменской области с 11 декабря, сообщает информационный центр правительства региона.

В соответствии с постановлениями вводятся ограничения в дер. Сулейменская Вагайского района, на части территории дер. Новый Кавдык Ялуторовского района.

В неблагополучных по данному заболеванию пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также нельзя вывозить лошадей, кошек и собак. Отлов диких животных для вывоза в зоопарки тоже находится под запретом.