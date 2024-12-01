  • 11 декабря 202411.12.2024среда
  • USD100,0324
    EUR106,2024
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Более 28 миллионов рублей похитили телефонные мошенники у жителей Тюменской области

Происшествия, 21:08 11 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 28 млн рублей похитили телефонные и интернет-мошенники у жителей Тюменской области за неделю. От их рук пострадали 95 человек.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3,2 млн рублей.

Так, с сентября по декабрь 2024 года неизвестный переписывался в мессенджере Telegram с жительницей Винзилей. Под предлогом получения прибыли от инвестиций похитил у нее 3,2 млн рублей. Деньги жертва обмана самостоятельно переводила на счета, подконтрольные мошенникам.

О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия на протяжении длительного времени женщина не подозревала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Организован надзор за ходом и результатами расследования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенничество , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:03 11.12.2024Один человек погиб в аварии на трассе Тюмень – Омск
21:08 11.12.2024Более 28 миллионов рублей похитили телефонные мошенники у жителей Тюменской области
17:23 11.12.2024Житель Увата лишился денег при покупке двигателя для машины
16:49 11.12.2024Тюменец украл в магазине шоколад на три тысячи рублей