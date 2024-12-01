Более 28 миллионов рублей похитили телефонные мошенники у жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 28 млн рублей похитили телефонные и интернет-мошенники у жителей Тюменской области за неделю. От их рук пострадали 95 человек.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3,2 млн рублей.

Так, с сентября по декабрь 2024 года неизвестный переписывался в мессенджере Telegram с жительницей Винзилей. Под предлогом получения прибыли от инвестиций похитил у нее 3,2 млн рублей. Деньги жертва обмана самостоятельно переводила на счета, подконтрольные мошенникам.

О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия на протяжении длительного времени женщина не подозревала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Организован надзор за ходом и результатами расследования.