Один человек погиб в аварии на трассе Тюмень – Омск

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Один человек погиб в аварии на 320-м км трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе 11 декабря, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

Вызов поступил в 19 часов 21 минуту. Произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Toyota.

На место происшествия выезжал отдельный пост 207 с. Равнец противопожарной службы совместно с МЧС России по Тюменской области.

По данным региональной Госавтоинспекции, погиб водитель автомобиля Toyota. Прокуратура Тюменской области организовала проверку.

По предварительным данным, грузовик под управлением 21-летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области