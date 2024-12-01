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23 новых автобуса пополнили парк Тобольского ПАТП в 2024 году

Экономика, 19:13 12 декабря 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

23 новых автобуса получило Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие в 2024 году.

Семь из них презентовали при участии главы города Петра Вагина 11 декабря.

По словам директора ПАТП Сергея Кугаевского, новые машины уже вышли на городские маршруты. Модификация некоторых из них только тестируется на улицах - это автобусы среднего класса марки "SIMAZ". Остальные уже знакомы горожанам и хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области со ссылкой на Тобольское ПАТП.

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# автобусы , общественный транспорт , Тобольск

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