Соболю-интеллигенту у Дворца культуры "Нефтяник" дали имя Тюменьтий

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Имя Тюменьтий для соболя у ДК "Нефтяник" победило по результатам народного голосования. Горожане выбирали среди Тюменьтий, Добролюб Тюменцев и Прокопий Иванович.

Всего организаторы акции получили более 50 вариантов имени.

"У соболя Тюменьтия появятся друзья, сегодня начнется монтаж знаковых фигур – лиса и бобра с герба Тюмени. Еще варианты размещения фигур животных горожане могут писать в наших соцсетях", - сказал гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев во время эфира на "Радио-7" 16 декабря.

Автор композиции, мастер по металлу Станислав Черновасиленко отметил, что в Тюмени всего девять соболей. Один – у "Нефтяника", остальные выполнены по заказу бизнеса, при этом они все совершенно разные.

По словам Алексея Краева, первый человек, который предложил имя для соболя, Николай Цуманков получит подарок от ТАРКИ.

Анжела Лебедева