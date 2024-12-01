  • 16 декабря 202416.12.2024понедельник
  • USD103,4305
    EUR109,0126
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер южный

Соболю-интеллигенту у Дворца культуры "Нефтяник" дали имя Тюменьтий

Общество, 14:04 16 декабря 2024

t.me/tarki_tmn

Имя Тюменьтий для соболя у ДК "Нефтяник" победило по результатам народного голосования. Горожане выбирали среди Тюменьтий, Добролюб Тюменцев и Прокопий Иванович.

Всего организаторы акции получили более 50 вариантов имени.

"У соболя Тюменьтия появятся друзья, сегодня начнется монтаж знаковых фигур – лиса и бобра с герба Тюмени. Еще варианты размещения фигур животных горожане могут писать в наших соцсетях", - сказал гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев во время эфира на "Радио-7" 16 декабря.

Автор композиции, мастер по металлу Станислав Черновасиленко отметил, что в Тюмени всего девять соболей. Один – у "Нефтяника", остальные выполнены по заказу бизнеса, при этом они все совершенно разные.

По словам Алексея Краева, первый человек, который предложил имя для соболя, Николай Цуманков получит подарок от ТАРКИ.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Алексей Краев , креативные индустрии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 16.12.2024Дед Мороз принимает гостей в своем кабинете в музейном комплексе Словцова
14:04 16.12.2024Соболю-интеллигенту у Дворца культуры "Нефтяник" дали имя Тюменьтий
13:53 16.12.202428 тюменских студентов стали наставниками программы "Сириус.Лето" в 2024 году
13:31 16.12.2024На 73,4 балла написали этнодиктант жители Тюменской области