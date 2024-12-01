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Автопоезд здоровья будет работать в Ишимском районе 10 дней

Общество, 12:14 16 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автопоезд здоровья будет работать в Ишимском районе с 16 по 28 декабря. Для граждан доступны флюорограф, мобильный стоматологический комплекс и мобильный ФАП, сообщает пресс-служба районной администрации.

В составе медицинской бригады: врач-стоматолог, фельдшеры, рентгенлаборанты, медицинские сестры, акушерки. У жителей будет возможность пройти комплексное обследование, сдать анализы, пройти флюорографическое обследование и вылечить зубы.

16 декабря автопоезд работает во Второпесьяново и Воронино; 17 декабря - Прокуткино, Неволино; 18 декабря - Ваньковка, Пахомово; 19 декабря - Малоудалово, Большеудалово; 20 декабря - Кошкарагай, Макарово; 24 декабря, Лариха, Гагарино; 25 декабря - Плешково ,Шаблыкино; 26 декабря - Синицына, Орловка; 27 декабря - Таловка, Мезенка; 28 декабря - Завьялово, Ершово.

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# автопоезд , здоровье

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