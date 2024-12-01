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28 тюменских студентов стали наставниками программы "Сириус.Лето" в 2024 году

Общество, 13:53 16 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28 студентов Тюменского госуниверситета прошли отбор и стали участником Всероссийской программы "Сириус.Лето: начни свой проект" в 2024 году. Она нацелена на вовлечение талантливой молодежи в работу над актуальными задачами российской науки и приоритетными для развития региона технологиями, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студентам-наставникам программа помогает научиться грамотно распределять роли в команде, оперативно решать возникающие вопросы и полностью организовать весь процесс работы над проектом — от постановки задачи до результата. Такие организаторские навыки будут полезны в любой будущей профессии.

"За два года участия в программе "Сириус.Лето" мне удалось не только решить реальные кейсы, но и познакомиться с замечательными людьми со всей России. В 2024 году кейс был посвящён проблеме растущего уровня углеродного загрязнения в Новосибирской области. Вместе со школьниками нам удалось рассчитать уровень углеродного следа в конкретной школе и даже внедрить некоторые меры по его сокращению", — поделился участник программы 2024 года Никита Калашников.

В программе наставники работают с командой школьников над реализацией выбранной задачи, проводят встречи в очном или дистанционном формате, помогают готовиться к выступлениям на отчетных мероприятиях, при этом обеспечивая обратную связь с представителями заказчика проекта.

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# образовательный центр Сириус , ТюмГУ

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