Сквер Российско-Белорусской дружбы появится на ул. Минской в Тюмени
Общество, 19:27 16 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Сквер Российско-Белорусской дружбы проявится на ул. Минской в Тюмени. Решение приняла комиссия по топонимике, сообщает городская администрация.
Из ста тюменцев, принявших участие в опросе на портале "Я решаю!", 87 тоже высказались "за".
Начальник управления по организационной работе управы Ленинского округа Александр Евсеев сказал, что прорабатывается вопрос концептуального наполнения этой территории, да и само название улицы, образованное от столицы Беларуси, – Минская "голосует" за новый топоним.