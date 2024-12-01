Сквер Российско-Белорусской дружбы появится на ул. Минской в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер Российско-Белорусской дружбы проявится на ул. Минской в Тюмени. Решение приняла комиссия по топонимике, сообщает городская администрация.

Из ста тюменцев, принявших участие в опросе на портале "Я решаю!", 87 тоже высказались "за".

Начальник управления по организационной работе управы Ленинского округа Александр Евсеев сказал, что прорабатывается вопрос концептуального наполнения этой территории, да и само название улицы, образованное от столицы Беларуси, – Минская "голосует" за новый топоним.