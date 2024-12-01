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Сквер Российско-Белорусской дружбы появится на ул. Минской в Тюмени

Общество, 19:27 16 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер Российско-Белорусской дружбы проявится на ул. Минской в Тюмени. Решение приняла комиссия по топонимике, сообщает городская администрация.

Из ста тюменцев, принявших участие в опросе на портале "Я решаю!", 87 тоже высказались "за".

Начальник управления по организационной работе управы Ленинского округа Александр Евсеев сказал, что прорабатывается вопрос концептуального наполнения этой территории, да и само название улицы, образованное от столицы Беларуси, – Минская "голосует" за новый топоним.

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# благоустройство , сквер

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