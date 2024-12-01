Владимир Якушев дал оценку реализации проекта капитального ремонта школ

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Капитальный ремонт школ выполнен в полном объеме в ряде регионов, в том числе в Тюменской области. К 2031 году предстоит провести работы в 11 тысячах зданий. Об этом сказал секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Программу капремонта школ "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения РФ с 2021 года. За время ее действия в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.

"Программа хорошая. Ученики, трудовые коллективы, родители ждут, чтобы у них были лучшие условия. Минпросвещения уже разработали дорожную карту проведения основных этапов работ", - резюмировал Владимир Якушев.

В 2024 году в России построено 98 школ. Ещё 134 школы введут в эксплуатацию до конца года.

С приоритетами работы партии "Единая Россия" по программе капремонта школ можно познакомиться на сайте.