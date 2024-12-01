В Тюменской области стартовал новогодний проект "По любви"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодний проект "По любви" стартовал в Тюменской области. В его рамках тюменцы могут посетить разнообразные события от молодежных пространств и команд региона: мастер-классы, акции, конкурсы и выставку, сообщает областной медиацентр молодежной политики.

Для жителей готовят праздничные и досуговые мероприятия. Так, в Тюмени пройдут промоакции в торговых центрах, благотворительный проект, в Тобольске — творческие мастер-классы по созданию игрушек и пряников во время открытия катка, а в Ишиме — занятия по оформлению тематических открыток. Все эти события объединяет проект, который направлен на то, чтобы напомнить молодым людям о главной ценности — о любви. О том, как важно беречь ее в своем сердце и стараться наполнить ею все аспекты жизни: заботиться о близких, творить добро, с любовью относиться к своему делу и творчеству.

"Наша цель — создать атмосферу радости и оптимизма, вдохновляя молодых людей активно участвовать в мероприятиях молодежных сообществ. В эти предпраздничные дни мы стремимся предложить множество вдохновляющих занятий. Мы также хотели бы напомнить молодым людям о том, как важна любовь в нашей жизни. Сохраняя в сердце это чувство, тюменцы смогут сделать себя и регион лучше", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

В афише также доступны праздничные события и для подростков. В нее попадут мероприятия не только от молодежных пространств и команд, но и от городских организаций, таких как ДТиС "Пионер" и "Движение первых". Полная афиша представлена по ссылке.