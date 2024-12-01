Жителя Уватского района обвиняют в покушении на убийство
Происшествия, 16:49 17 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Житель Уватского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство посетителя кафе. Мужчину заключили под стражу, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
28 сентября 2024 года возле кафе в п. Демьянка Уватского района между пьяными обвиняемым и 30-летним мужчиной произошел конфликт, который перешел в драку. Фигурант уголовного дела достал нож и несколько раз ударил потерпевшего в живот и бедра. Очевидцы произошедшего вызвали скорую медицинскую помощь, мужчина остался жив.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.