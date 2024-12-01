Андрей Артюхов: поддержка многодетных и участников СВО были в центре внимания облдумы в 2024 году

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Особое внимание депутаты Тюменской областной думы в 2024 году уделяли законопроектам, направленным на поддержку многодетных семей, участников СВО и их родных. Это отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, подводя итоги уходящего года.

"С этого года законодательно определено понятие "многодетная семья", закреплены новые меры социальной поддержки в отношении многодетных. В Тюменской области действуют 37 мер социальной поддержки ветеранов СВО и их родных", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Также депутаты работали над законами, которые будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, поддержат малый и средний бизнес.

Всего за год было принято 94 закона Тюменской области, 326 постановлений регионального парламента.

Важной частью работы депутата, по словам Артюхова, остаются личные приемы граждан.

"Члены фракции "Единой России" в течение года приняли 3 тыс. 424 обращения жителей региона, ежедневно в общественной приемной партии проходят юридические консультации для бойцов СВО и их близких, от них в 2024 году получено 1384 обращения. Мы реализовывали партийные проекты, в том числе уникальный региональный проект "Оружие Победы". Все направления деятельности фракции "Единая Россия" будут продолжены в 2025 году", - сообщил Андрей Артюхов.