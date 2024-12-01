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Два тобольских водителя заплатят штраф за выезд на ледовую переправу

Происшествия, 17:34 19 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двоих водителей привлекли к административной ответственности за выезд на ледовую переправу в Тобольске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по проверке соблюдения правил дорожного движения в районе переезда "Тобольск-Бекерево". Здесь установлены дорожные знаки, запрещающие выезд на лед, но это не останавливает некоторых горожан.

Сотрудники полиции напоминают, что ледовая переправа — это место повышенной опасности. Аварии на льду часто приводят к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

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# ледовая переправа , Тобольск

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