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Двое детей пострадали в ДТП под Тюменью

Происшествия, 18:18 19 декабря 2024

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Двое детей пострадали в результате ДТП на 308 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень 19 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль BMW съехал в кювет. Предварительно, 32-летняя водитель автомобиля не выбрала безопасную скорость.

В аварии пострадали водитель и двое ее детей:восьмилетний сын и четырехмесячная дочь. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в удерживающих устройствах.

С различными травмами пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства этоо ДТП в настоящее время выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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