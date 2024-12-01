Двое детей пострадали в ДТП под Тюменью

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Двое детей пострадали в результате ДТП на 308 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень 19 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль BMW съехал в кювет. Предварительно, 32-летняя водитель автомобиля не выбрала безопасную скорость.

В аварии пострадали водитель и двое ее детей:восьмилетний сын и четырехмесячная дочь. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в удерживающих устройствах.

С различными травмами пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства этоо ДТП в настоящее время выясняются.