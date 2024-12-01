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Тюменцам представят возможности парка креативных индустрий в Кыргызстане

Экономика, 14:47 20 декабря 2024

t.me/Kraevtmn

Парк креативных индустрий с первым в мире льготным налоговым режимом для всех видов креативных индустрий в Кыргызстане представят делегации Тюменской области в 2025 г. Заявки на бизнес-миссию уже формируют, написал гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев в своих аккаунтах в соцсетях.

Решение по визиту в парк принято по итогам переговоров с генеральным консулом Кыргызской республики в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым.

"Республика - один из лидеров в сфере легкой промышленности. Активно производят текстильную и кожевенную продукцию. В 2024 году запущено более 100 производств в этой сфере. В первой половине следующего года формируем бизнес-миссию для участников кластера креативных индустрий региона и членов клуба продюсеров", - рассказал Краев.

Запросы на бизнес-миссию принимают по ссылке.

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# креативные индустрии

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