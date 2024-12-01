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Тюменские школьники и студенты продолжат участие в олимпиаде Президентской библиотеки

Общество, 14:14 20 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй этап олимпиады Президентской библиотеки "Россия в электронном мире" по истории, обществознанию и русскому языку стартовал 20 декабря, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Участниками первого тура стали более 2,6 тыс. ребят. Это ученики 10–11 классов, а также студенты, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования по программам в области искусств. Большинство из Тюменской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Крым, Санкт-Петербурга, Луганской и Донецкой Народных Республик, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Среди представителей зарубежных стран наиболее активно участвуют ребята из Туркменистана.

Победителей и призеров определят по результатам индивидуального зачета. Их наградят дипломами. Участники, показавшие лучшие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в ряд вузов, список которых доступен на портале Президентской библиотеки.

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# олимпиада , Президентская библиотека

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