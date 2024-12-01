Тюменским родителям дали рекомендации по профилактике вредных привычек у подростков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Психолог регионального центра "Семья" Елена Самойлова дала тюменским родителям рекомендации по профилактике вредных привычек у подростков. О том, как можно предотвратить зависимость от курения, вейпинга и алкоголя она рассказала в двух видеороликах.

В первом видео под названием "Почему подростки выбирают курение" эксперт объяснила, что в психологии существует такое понятие, как "вторичные выгоды". Оно означает скрытые положительные моменты, которые человек может получать, например, от курения, несмотря на очевидные негативные последствия. У подростков это может быть связано с желанием повзрослеть, стремлением завоевать уважение сверстников или сильным стрессом.

Однако психолог отметила, что существуют более полезные альтернативы. Чтобы помочь подростку избавиться от вредной привычки, необходимо понять, почему он ее приобрел. Для этого следует задать ему несколько вопросов, ответы на которые помогут найти пути решения проблемы.

Во втором видеоинтервью, которое называется "Как говорить с ребенком о вредных привычках", Елена Самойлова поделилась своими знаниями о том, как правильно общаться с подростками на тему алкоголя. Она рассказала о распространенных ошибках, что могут возникнуть при разговоре, и о том, как их избежать, используя более конструктивные фразы. Кроме того, эксперт поделилась советами, как донести до ребенка информацию о вреде употребления алкоголя, пишет "КП-Тюмень".

"Проблема зависимостей и вредных привычек у подростков является весьма актуальной и требует обсуждения. Многие родители переживают за безопасность и здоровье своих детей, и иногда может быть сложно понять, как предотвратить ошибки, которые может совершить их ребёнок. Чтобы помочь подростку избежать зависимости, родителям важно расширять свои знания о причинах возникновения вредных привычек у подростков и находить конструктивные способы общения с ними", — рассказала руководитель онлайн-проекта для родителей "Своим примером" София Картавых.

Посмотреть видеоролики можно в группе "Своим примером | онлайн-проект для родителей" во ВКонтакте.